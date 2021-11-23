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Политика

00:19

США введут санкции против компании и двух судов из-за "Северного потока – 2"

политика

Фото: depositphotos/maristos

Власти США планируют ввести санкции в отношении двух судов и одной компании, связанных с газопроводом "Северный поток – 2". Об этом сообщил американский госсекретарь Энтони Блинкен, пишет РИА Новости.

Как заявил политик, речь идет о компании Transadria Ltd.

"Судно компании Marlin будет обозначено как собственность, подлежащая блокировке", – отметил госсекретарь.

При этом второе судно, к которому планируется применить санкции, не было названо.

В начале октября первую нитку газопровода "Северный поток – 2" начали заполнять газом. На второй нитке газопровода продолжались пусконаладочные работы. Все условия для ввода ее в эксплуатацию были выполнены.

8 ноября заместитель начальника департамента компании "Газпром" Алексей Фиников сообщил, что строительство "Северного потока – 2" полностью завершено. По его словам, газопровод полностью готов к запуску.

Позднее СМИ сообщили, что ввод в эксплуатацию "Северного потока – 2" может быть перенесен на март следующего года из-за приостановки германским регулятором процедуры сертификации.

Первую нитку газопровода "Северный поток – 2" заполнили техническим газом

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