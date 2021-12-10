Администрация нового канцлера ФРГ может остановить "Северный поток – 2" – СМИ

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Администрация нового канцлера ФРГ Олафа Шольца может рассмотреть возможность блокировки "Северного потока – 2" в случае гипотетического военного конфликта между Украиной и Россией. Об этом со ссылкой на источники сообщает газета Financial Times.

Уточняется, что такая мера рассматривается в рамках более широкого списка возможных санкций Запада против Москвы. Также указано, что в целом новое руководство Германии поддерживает проект российского газопровода.

8 декабря Ангела Меркель сложила обязанности канцлера ФРГ после избрания на эту должность социал-демократа Олафа Шольца. В результате тайного голосования он без прений получил 395 голосов. Для победы в нынешнем бундестаге нужно было набрать минимум 369 голосов из 736.

Ранее посол Украины в Берлине Андрей Мельник призвал Шольца организовать противодействие политике России, добавив, что Киев возлагает огромные надежды на новое федеральное правительство Германии. В частности, он потребовал опубликовать "каталог жестких и болезненных карательных мер" в отношении РФ, включая запрет "Северного потока – 2".