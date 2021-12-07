В бундестаге отказались шантажировать Россию "Северным потоком – 2" из-за Украины

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Фото: depositphotos/mikdam
Депутат бундестага Александр Ламбсдорф отверг возможность давления на Россию угрозами остановить "Северный поток – 2" в случае вооруженного конфликта между Киевом и Москвой.
По мнению немецкого политика, подходящим способом не допустить усиления давления РФ на "своих соседей" являются дипломатические переговоры.
"Меры, которые могут быть приняты в случае агрессии, также могут быть четко изложены за закрытыми дверями", – приводит слова политика РИА Новости.
Ранее глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер заявил, что останавливать "Северный поток – 2" уже поздно. В то же время он отметил, что газопровод остается для ФРГ яблоком раздора в отношениях с Украиной и Соединенными Штатами.
По мнению немецкого дипломата, остановка проекта могла бы облегчить ситуацию для президента США Джо Байдена, однако сейчас, по его мнению, это делать бессмысленно.
Накануне французский лидер Эммануэль Макрон провел переговоры с лидерами США, Великобритании, Италии и ФРГ. Стороны обсудили напряженность в отношениях между Россией и Украиной. По итогам беседы политики выступили за возобновление переговоров в "нормандском формате".
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