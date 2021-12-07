В ЕС и США выступили за возобновление переговоров в "нормандском формате"

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Лидеры США, Франции, Великобритании, Италии и ФРГ выступили за возобновление переговоров в "нормандском формате". Об этом в ночь на вторник, 7 декабря, со ссылкой на коммюнике Елисейского дворца сообщает ТАСС.

Уточняется, что 6 декабря французский лидер Эммануэль Макрон провел переговоры с главами государств и правительств, на которых обсудили напряженность в отношениях между Россией и Украиной. В ходе беседы стороны выразили приверженность работе на благо мира и безопасности в Европе и решимость уважать суверенитет Украины.

"Все они вновь заявили о необходимости возобновления переговоров России с Украиной в рамках "Нормандской группы" под эгидой Франции и Германии", – говорится в сообщении.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что остановить военный конфликт в Донбассе невозможно без непосредственных переговоров с Россией.

До этого Владимир Путин подчеркивал, что конфликт в Донбассе еще далек от разрешения. По его словам, это связано с саботированием Киевом договоренностей, достигнутых в рамках "нормандского формата". Он также обратил внимание на роль ФРГ и Франции, которые в этом потакают Украине.