Лавров заявил о наглом поведении Киева

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Киев становится все более наглым в своей агрессивности по отношению к минским договоренностям и России, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на правительственном часе в Совете Федерации.

По его словам, Киев пытается спровоцировать Запад на поддержку его военных целей. Он также добавил, что Франция и Германия обещали решить вопрос с несоблюдением Украиной минских соглашений, однако ничего не делали.

"Мы никогда не будем срываться и никогда не скажем: "Ну все, умерла так умерла". Пусть они это скажут, а мы будем требовать выполнения резолюции Совета безопасности ООН", – сказал Лавров ТАСС.

Ранее министерство иностранных дел РФ опубликовало дипломатическую переписку главы ведомства Сергея Лаврова с его коллегами по переговорам в "нормандском формате", главами МИД Франции и ФРГ Жан-Ива Ле Дрианом и Хайко Маасом.

