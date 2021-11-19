Экс-дипломат оценил публикацию переписки Лаврова с главами МИД Франции и Германии

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Москва была вынуждена опубликовать переписку главы МИД РФ Сергея Лаврова с коллегами Хайко Маасом из Германии и Жан-Ивом Ле Дрианом из Франции. Об этом заявил бывший заместитель генсека ООН Сергей Орджоникидзе.

По его словам, пойти на публикацию переписки РФ вынудила ложь западных стран.

"Как можно встречаться в "минском формате", если на протяжении стольких лет никто ничего не делает, а украинцы и французы с немцами заверяют, что все хорошо, а Россия якобы не хочет встречаться", – цитирует Орджоникидзе РИА Новости.

Он подчеркнул, что теперь Франция и Германия не смогут так просто обелять действия Украины, которая не выполняет Минские соглашения. Бывший дипломат также рассказал, что публикация переписки – необычный и крайний шаг.

"К такому прибегают тогда, когда другие доводы не доходят. Насколько я помню, в истории международных отношений было всего несколько подобных случаев", – заключил Орджоникидзе.

В опубликованной переписке сказано, что позиция России по внутриукраинскому урегулированию и ее роль в нем, а также подход Москвы к проведению возможной министерской встречи так называемой нормандской четверки, последнее время подвергаются искажениям.

Чтобы предотвратить дальнейшие спекуляции, МИД России решил придать гласности первоисточники и опубликовать дипломатическую переписку.

