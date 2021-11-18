В МИД Франции отреагировали на публикацию переписки с Лавровым

Фото: Depositphotos/KovalenkovPetr

Решение МИД России обнародовать дипломатическую переписку Сергея Лаврова с главами МИД Франции и Германии противоречит дипломатическим нормам. Об этом в ходе брифинга заявил официальный представитель французского внешнеполитического ведомства.

"Мы приняли к сведению решение министра иностранных дел России Лаврова обнародовать нашу переписку. Мы считаем такой подход противоречащим дипломатическим правилам и практике", – приводит его слова РИА Новости.

Накануне МИД РФ опубликовал переписку главы российской дипломатии Сергея Лаврова с его коллегами по переговорам в "нормандском формате", главами МИД Франции и ФРГ Жан-Ивом Ле Дрианом и Хайко Маасом.

В ведомстве объяснили, что это решение обусловлено искажениями, которым подвергается позиция РФ по внутриукраинскому урегулированию, ее роль в нем и подход к проведению возможной министерской встречи так называемой нормандской четверки. Обнародование этих данных призвано предотвратить все спекуляции.

