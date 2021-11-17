МИД РФ опубликовал диппереписку Лаврова с главами МИД Франции и Германии

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Министерство иностранных дел РФ опубликовало дипломатическую переписку главы ведомства Сергея Лаврова с его коллегами по переговорам в "нормандском формате", главами МИД Франции и ФРГ Жан-Ива Ле Дрианом и Хайко Маасом.

Как следует из сообщения, позиция России по внутриукраинскому урегулированию и ее роль в нем, а также подход Москвы к проведению возможной министерской встречи так называемой нормандской четверки последнее время подвергаются искажениям.

"Чтобы предотвратить дальнейшие спекуляции, МИД России решил придать гласности первоисточники и опубликовать дипломатическую переписку", – отметили в российском внешнеполитическом ведомстве, добавив ссылку на документ с соответствующей перепиской.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия готова к переговорам в "нормандском формате", однако для их продолжения необходимо заранее подготовить документ, отражающий общее понимание ситуации на Украине.

