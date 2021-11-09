Захарова ответила на слова Кулебы о "нормандском формате"

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, который заявил, что Россия тормозит подготовку встреч в "нормандском формате".

По словам Захаровой, Россия не тормозит, а не планирует участвовать в постановочном мероприятии.

"Наполните его смыслом, а именно выполните то, о чем договаривались ранее в ходе саммитов в "нормандском формате", и тогда появится повод обсудить и новую встречу", – написала Захарова в своем телеграм-канале.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что дата встречи министров иностранных дел государств "нормандской четверки" пока не определена, на 11 ноября проведение такого саммита также не запланировано.

По его словам, в настоящее время Москва ожидает какой-либо конструктивной реакции от партнеров по "нормандской четверке" и не заинтересована в "показушных выступлениях" для СМИ с целью демонстрации работы формата.

Как сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Москва готова к переговорам в "нормандском формате", однако для их продолжения необходимо заранее подготовить совместный документ.

