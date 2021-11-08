Лавров заявил, что дата встречи в "нормандском формате" пока не определена

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Дата встречи министров иностранных дел государств "нормандской четверки" пока не определена, на 11 ноября проведение такого саммита также не запланировано, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. Об этом сообщает ТАСС.

Он напомнил, что провести встречу глав МИД России, Германии, Франции и Украины ранее предлагал министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан.

"11 ноября ничего не будет, каких-то новых дат мы не обсуждаем, прежде всего потому, что сначала нам необходимо понять, какой будет продукт такой встречи, какой будет ее результат и насколько ее результат будет опираться на выполнение украинской стороной всех предыдущих решений в "нормандском формате", – сказал Лавров.

По его словам, 29 октября российская сторона направила участникам "нормандского формата" проект итогового документа предстоящей встречи. Однако 30 октября Ле Дриан сообщил Лаврову, что не успел ознакомиться с его положениями.

"Документ был честный, достаточно емкий, охватывал все ключевые проблемы, в которые упирается урегулирование внутриукраинского кризиса, проблемы были в отказе украинского руководства выполнять свои обязательства, резолюции Совбеза ООН", – пояснил российский министр.

Лавров пояснил, что в настоящее время Москва ожидает какой-либо конструктивной реакции от партнеров по "нормандской четверке" и не заинтересована в "показушных выступлениях" для СМИ с целью демонстрации работы формата. Также он уточнил, что 11 ноября в Москве состоится встреча с главой МИД одной из дружественных стран.

"Тем не менее вновь на днях мы получили совместное послание министров иностранных дел Германии и Франции, где 11 ноября обозначено как чуть ли безальтернативная дата. Я уже не говорю про дипломатический этикет, это просто по-человечески не культурно", – отметил Лавров.

По его словам, Москва направила партнерам письмо, в котором перечислила конкретные действия властей Украины, направленные на отказ от выполнения Минских соглашений. Лавров подчеркнул, что данный документ должен послужить аргументом для скорейшего рассмотрения данного вопроса по существу.

"Законопроекты обсуждаются, которые будут запрещать официальным лицам Украины эти договоренности выполнять. <...> Они заверили, что они сделают все, чтобы такой закон не был принят. А он благополучно уже прошел даже экспертизу Венецианской комиссии, что не делает никакой чести этому органу", – добавил Лавров.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что участники "нормандского формата" не отвечают на предложения России обсудить итоговый документ, который может быть сформулирован сторонами для реализации. Дипломат напомнила, что Москва неоднократно выступала за то, чтобы просчитать итоги переговоров до их проведения.