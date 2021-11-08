Лавров сообщил, что директор ЦРУ поддержал особый статус Донбасса

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал, что во время визита директор ЦРУ Уильям Бернс подтвердил важность выполнения минских договоренностей и соблюдения особого статуса Донбасса. Об этом сообщает РИА Новости.

"И на встрече президентов Путина и Байдена в Женеве, и в ходе недавних визитов замгоссекретаря США Виктории Нуланд и директора ЦРУ Бернса в ходе их контактов с российскими руководителями прямо подтверждалась необходимость выполнения минских договоренностей, включая особый статус Донбасса", – пояснил Лавров.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин поговорил по телефону с директором ЦРУ Бернсом. По его словам, стороны обсудили отношения РФ и США, кризисную ситуацию в дипломатической практике, а также обменялись мнениями по региональным конфликтам. Также упоминались вопросы кибербезопасности.

До этого телеканал CNN сообщил, что директор ЦРУ Уильям Бернс посещал Москву, чтобы предупредить власти России, что США внимательно следят за увеличением числа войск близ границы с Украиной.

Кроме того, директор ЦРУ в ходе поездки планировал узнать намерения властей РФ по данному вопросу. Как добавили в эфире телеканала, после посещения Москвы Бернс провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. Это было сделано для того, чтобы снизить напряженность между Киевом и Москвой.

