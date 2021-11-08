Путин провел телефонный разговор с директором ЦРУ

Фото: ТАСС/пресс-служба президента РФ/Алексей Никольский

Владимир Путин поговорил по телефону с директором ЦРУ Уильямом Бернсом, сообщил ТАСС пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, стороны обсудили отношения РФ и США, кризисную ситуацию в дипломатической практике, а также обменялись мнениями по региональным конфликтам. Также упоминались вопросы кибербезопасности.

Ранее телеканал CNN сообщил, что директор ЦРУ Уильям Бернс посещал Москву, чтобы предупредить власти России, что США внимательно следят за увеличением числа войск близ границы с Украиной.

Кроме того, директор ЦРУ в ходе поездки планировал узнать намерения властей РФ по данному вопросу. Как добавили в эфире телеканала, после посещения Москвы Бернс провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. Это было сделано для того, чтобы снизить напряженность между Киевом и Москвой.