Участники "нормандского формата" игнорируют предложения РФ – Захарова

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Участники "нормандского формата" не отвечают на предложения России обсудить итоговый документ, который может быть сформулирован сторонам для реализации. Об этом рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире программы "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1".

Дипломат напомнила, что Москва неоднократно выступала за то, чтобы просчитать итоги переговоров до их проведения.

"Нужно просчитать, какой будет итог. Не с точки зрения того, будет ли он приятен кому-либо или неприятен", – считает Захарова.

Официальный представить МИД объяснила, что любые переговоры должны иметь конкретный результат.

"Должен быть какой-то итоговый как минимум документ, который должен быть предложен сторонам для реализации. На этот вопрос нам никто не может ответить", – заключила Захарова.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о заинтересованности во встрече с Владимиром Путиным в любом формате. Он также сообщал о шансах на встречу в рамках "нормандской четверки".

В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что перспективы встречи Путина с Зеленским пока не просматриваются из-за позиции Киева по Минским соглашениям.