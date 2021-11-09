Песков заявил, что Россия готова к переговорам в "нормандском формате"

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Москва готова к переговорам в "нормандском формате", однако для их продолжения необходимо заранее подготовить совместный документ. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он также напомнил, что о готовности РФ к саммиту Владимир Путин говорил исполняющей обязанности канцлера ФРГ Ангеле Меркель и президенту Франции Эммануэлю Макрону.

"Россия готова к встрече министров и саммиту. <...> Нужно просто заранее подготовить документ, отражающий совместные понимания. С этим у наших коллег пока проблема", – приводит слова Пескова РИА Новости.

После этого глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что Россия тормозит подготовку встреч в "нормандском формате". По его мнению, проект итогового документа встречи министров, предложенный Москвой, не сходится с предложениями Германии и Франции.

"Фактически, российское предложение шло вразрез им и состояло преимущественно из штампов российской пропаганды. Это не проект документа, а попытка затормозить процесс, подорвать усилия наших немецких и французских партнеров как посредников, которые пытаются организовать результативные встречи", – заявил Кулеба.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что дата встречи министров иностранных дел государств "нормандской четверки" пока не определена, на 11 ноября проведение такого саммита также не запланировано.

Дипломат также сообщил, что в настоящее время Москва ожидает какой-либо конструктивной реакции от партнеров по "нормандской четверке" и не заинтересована в "показушных выступлениях" для СМИ с целью демонстрации работы формата.