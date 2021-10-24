Украина выдвинула РФ новые требования по Крыму и Донбассу

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Официальный представитель украинского МИД Олег Николенко в комментарии "РБК-Украина" потребовал от РФ выполнять "обязательства" в отношении крымчан.

Уточняется, что глава СНБО Алексей Данилов заявил о планах открыть центры связи на контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) на крымском участке российско-украинской границы и линии соприкосновения в Донбассе.

На полуострове это предложение подверглось критики и было отмечено как бессмысленное.

В ответ на это Николенко заявил, что РФ "не может запретить жителям Крыма и Донбасса общаться с украинскими властями".

По словам дипломата, РФ как стране-оккупанту необходимо придерживаться своих международно-правовых обязательств и выполнять договоренности лидеров нормандского формата.

Представитель МИД Украины потребовал от Москвы "обеспечить базовые потребности жителей Крыма и Донбасса", включая защиту от COVID-19 и безопасный доступ мониторинговой миссии ОБСЕ к обоим регионам.

В российском МИД предложение Киева создать "пункты прямой коммуникации" с жителями Крыма назвали цирковым номером. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова напомнила, что жители полуострова уже "сказали все, что хотели", и посоветовала столице Украины вернуть удерживаемые у жителей Донбасса соцвыплаты и снять блокировку с жизненно важной инфраструктуры.

Ранее в Крыму отреагировали на претензии Киева по судоходству в Черном и Азовском морях. Претензии украинских властей относительно судоходства в этих морях лживы и надуманы. Об этом заявил сопредседатель Ассамблеи славянских народов Крыма Роман Чегринец.