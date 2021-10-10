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Политика

17:49

На Украине заявили, что Крым можно вернуть за пять минут

политика

Фото: depositphotos/kirill_grekov

Крым можно вернуть под контроль Киева за пять минут. Такое мнение выразил внештатный советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович в эфире телеканала "Дом".

Арестович также подчеркнул, что войну на Донбассе можно остановить одним звонком.

"Крым может быть деоккупирован за пять минут решением главы Российской Федерации. И соответственно вся персональная ответственность лежит на нем. Мы даем ей (России – примечание редактора) возможность урегулировать конфликт, решить проблему, сохранить в каком-то смысле лицо и уйти отсюда", – заявил Арестович.

Советник также не исключил, что СНБО расширит санкционный список в Крыму и Донбассе из-за выборов в Госдуму РФ.

"В данном случае санкции введены относительно лиц, участие которых было установлено в организации и проведении выборов. Вполне может быть, что список будет расширен. Что касается реакции мирового сообщества на выборы в Госдуму РФ. Та часть выборов, которая была проведена в Крыму, ведущими странами мира, международными объединениями не была признана", – подчеркнул Арестович.

Он также заявил, что российские продукты, которые поставляются в Донбасс, хуже по качеству украинских.

"Живущие там люди или которые бывают на тех территориях отмечают, что российские продукты хуже по качеству, чем украинские. Во-вторых, они неизмеримо дороже", – отметил Арестович.

Он также предположил, что подорожание продуктов питания связано с объединением таможенных пространств ДНР и ЛНР.

Ранее Украина расширила санкции против российских предприятий. Речь идет о севастопольском заводе судовой светотехники "Маяк", Амурском судостроительном и Казанском пороховом заводах.

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