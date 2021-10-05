Украина расширила санкции против российских предприятий

Фото: AP Photo/Ukrainian Presidential Press Office via AP
Президент Украины Владимир Зеленский утвердил санкции в отношении российских предприятий – севастопольского завода судовой светотехники "Маяк", Амурского судостроительного и Казанского порохового заводов. Соответствующий указ опубликован на сайте офиса украинского лидера.
"Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 5 октября 2021 "О применении и внесения изменений в персональные специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)", – говорится в документе.
Кроме того, санкции затронут зарегистрированную в Сингапуре компанию Zasshid PTE.LTD. Срок действия ограничений – три года.
Ранее Зеленский утвердил санкции в отношении российского подполковника Ивана Кузнецова. В документе СНБО утверждается, что это якобы кадровый сотрудник Вооруженных сил России, который участвовал в боевых действиях на территории Сирийской Арабской Республики.
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