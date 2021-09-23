В ООН выразили обеспокоенность санкциями Киева против СМИ

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Миссия Организации объединенных наций по правам человека выразила беспокойство в связи с санкциями украинских властей против оппозиционных СМИ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу миссии Матильду Богнер.

"В управлении Верховного комиссара по правам человека обеспокоены, что эти решения не отвечают международным стандартам в области права на свободу выражения взглядов, поскольку они не были приняты независимым органами власти и не смогли доказать пропорциональность этих ограничений", – заявила Богнер.

В августе Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины принял решение ввести санкции против главреда издания "Страна.UA" Игоря Гужвы. Кроме того, секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что на заседании совета было решено ввести санкции против блогера Анатолия Шария.

3 февраля на Украине ограничили деятельность сразу нескольких каналов. Соответствующий указ подписал президент страны Владимир Зеленский. Согласно этому документу, на пять лет была запрещена работа каналов телерадиокомпании "112 Украина" и телеканала NewsOne.

Закрытие данных телеканалов зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа назвал ударом по демократии. По словам парламентария, данные телеканалы пользовались популярностью.