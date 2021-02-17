Фото: kremlin.ru

Владимир Путин назвал закрытие телеканалов на Украине проявлением двойных стандартов. Об этом говорится на сайте Кремля.

"Что касается свободы слова, то для нас ясно все: здесь так называемые двойные стандарты настолько ясно проявились в последнее время, что нет никаких сомнений в том, как в отношении нас работают наши так называемые оппоненты", – сказал глава государства.

Президент РФ привел в пример Украину, где власти закрыли три ведущих телеканала "одним росчерком пера". Также Путин обратил внимание на Латвию, добавив, что в один миг под запрет попали 16 русскоязычных телеканалов.

"Как это можно комментировать? Никак! Кроме как использование этих инструментов для достижения своих собственных геополитических целей... Где же оценки правдоискателей наших западных по этому поводу и оценки того, что там происходит в Европе со свободой слова? Нет, никаких оценок нет. Вроде как так и надо, потому что это якобы борьба с пропагандой. А то, что они делают, – это не пропаганда", – отметил президент РФ.

3 февраля на Украине ограничили деятельность сразу нескольких каналов. Соответствующий указ подписал президент страны Владимир Зеленский. Согласно этому документу, на пять лет была запрещена работа каналов телерадиокомпании "112 Украина" и телеканала NewsOne.

9 февраля руководитель Национального совета Латвии по электронным СМИ (NEPLP) Иварс Аболиньш заявил о запрете в стране еще 16 телеканалов РФ. Он объяснил такое решение невозможностью получить информацию о представителях вещателей в Латвии. Под запрет попали телеканалы REN TV Baltic, NTV Mir Baltic, Karusel International, "НТВ Сериал", "НТВ Стиль", "НТВ Право", "Киномикс" и другие.