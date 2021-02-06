Пушков раскритиковал Зеленского после закрытия телеканалов

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Сенатор Алексей Пушков оценил решение Зеленского закрыть три украинских оппозиционных телеканала. Об этом он написал в своем Telegram.
Сенатор заявил, что реальные действия президента Украины расходятся с его словами.
"У него (Зеленского. – Прим. Ред.) слова никак не связаны с делами. Вообще никак", – заявил Пушков.
Сенатор выразил мнение, что президенту Украины невозможно доверять.
"Нельзя всерьез воспринимать то, что обещал, говорил и говорит Зеленский", – написал Пушков.
Ранее на Украине ограничили деятельность сразу нескольких каналов. Соответствующий указ подписал президент страны Владимир Зеленский. Согласно этому документу, на пять лет была запрещена работа каналов телерадиокомпании "112 Украина" и телеканала NewsOne.
Позднее на блокировку телеканалов отреагировали в Кремле. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал международные организации оценить данные действия украинских властей.