Пушков раскритиковал Зеленского после закрытия телеканалов

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Сенатор Алексей Пушков оценил решение Зеленского закрыть три украинских оппозиционных телеканала. Об этом он написал в своем Telegram.

Сенатор заявил, что реальные действия президента Украины расходятся с его словами.

"У него (Зеленского. – Прим. Ред.) слова никак не связаны с делами. Вообще никак", – заявил Пушков.

Сенатор выразил мнение, что президенту Украины невозможно доверять.

"Нельзя всерьез воспринимать то, что обещал, говорил и говорит Зеленский", – написал Пушков.

Ранее на Украине ограничили деятельность сразу нескольких каналов. Соответствующий указ подписал президент страны Владимир Зеленский. Согласно этому документу, на пять лет была запрещена работа каналов телерадиокомпании "112 Украина" и телеканала NewsOne.

Позднее на блокировку телеканалов отреагировали в Кремле. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал международные организации оценить данные действия украинских властей.