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В мире

13:47

Кремль призвал международные организации оценить блокировку СМИ на Украине

власть за рубежом

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Кремле призвали международные организации обратить внимание на действия украинских властей по блокировке телеканалов. Об этом сообщает ТАСС.

"Подобное решение властей по ограничению работы СМИ – это, конечно, те события, на которые наверняка следует обратить внимание таким организациям, как ОБСЕ и другим международным организациям", – заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По словам представителя Кремля, введение запретов на деятельность СМИ противоречит международным правовым нормам и пониманию принципов свободы журналистики. Песков также отметил, что РФ осуждает действия Киева.

Ранее на Украине ограничили деятельность сразу нескольких каналов. Соответствующий указ подписал президент страны Владимир Зеленский. Согласно этому документу, на пять лет запрещена работа каналов телерадиокомпании "112 Украина" и телеканала NewsOne.

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