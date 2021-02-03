Оппозиция в Раде инициирует импичмент Владимиру Зеленскому

11:33
Фото: ТАСС/Volodmyr Tarasov/Ukrinform via ZUMA Wire
Фракция "Оппозиционная платформа – за жизнь" (ОПЗЖ) в Верховной раде Украины инициирует импичмент президенту Владимиру Зеленскому после его решения закрыть несколько телеканалов. Об этом заявил с трибуны парламента сопредседатель партии ОПЗЖ Вадим Рабинович, сообщает ТАСС.
"Мы проведем чрезвычайный съезд партии и инициируем импичмент Зеленскому", – сказал Рабинович.
Накануне Зеленский подписал указ о введении санкций в отношении телеканалов "112 Украина" и NewsOne. Отмечается, что постановление президента ввело в действие решение Совета национальной безопасности и обороны.
В приложении к документу говорится, что ограничения вводятся на пять лет. Санкции коснутся телерадиокомпании "112 Украина", ее региональных каналов "Новый формат", "Ариадна ТВ", "ТВ Выбор", "Партнер ТВ" и "Лидер ТВ", а также компании "Новости 24 часа" (NewsOne).
Ранее сообщалось, что Украина ввела персональные санкции против юридических и физических лиц из России. Соответствующий указ подписал Владимир Зеленский. А 27 января Киев ввел на три года санкции против российских компаний в сфере авиации из-за полетов в Крым.
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