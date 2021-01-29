Украина ввела новые санкции против России

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Украина ввела персональные санкции против юридических и физических лиц из России. Указ Владимира Зеленского опубликован на сайте главы государства.

Документ вступает в силу со дня опубликования. Ранее Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины расширил ограничения против Москвы.

27 января Киев ввел на три года санкции против российских компаний в сфере авиации из-за полетов в Крым.

В свою очередь правительство России в декабре расширило санкционный список в отношении Украины. В документ попали 849 имен.