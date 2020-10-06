Путин оценил возможность отмены санкций против Украины

Фото: ТАСС/Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ

Владимир Путин отметил необходимость постепенной подготовки к возможной отмене санкций между РФ и Украиной, сообщает ТАСС. Об этом он рассказал в ходе встречи с председателем политического совета украинской партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктором Медведчуком.

Медведчук напомнил, что до 2020 года Россия была главным торговым партнером для Украины. Он отметил, что от санкций страдают предприятия, ориентированные на российский рынок, а также их работники.

В связи с этим глава политсовета украинской партии предложил рассмотреть частичную отмену санкций со стороны РФ в отношении ряда украинских компаний. Путин же отметил, что не его страна вводила санкций и ее меры были лишь ответом на подобную политику.

"Тем не менее готовиться к этому (отмене санкций) все равно нужно. Когда-то, надеюсь, это произойдет", – сказал российский лидер.

Он добавил, что кабмин РФ должен поработать над этим вопросом. Кроме того, им могут заняться Торгово-промышленная палата и другие объединения предпринимателей, заявил Путин.

Путин подчеркнул, что он испытывает боль в сердце из-за людей, которые оказались в сложном положении из-за санкций в отношении предприятий, работавших на российский рынок. Путин отметил, что эту ситуацию необходимо исправить.

"Мы к этому готовы, к тому, чтобы эта ситуация была перевернута и все с головы встало бы на ноги. Но мы не можем делать каких-то исключений из перечня тех стран, которые ввели против нас санкции. Вот в этом самая главная проблема", – сообщил президент.

Ранее Путин отметил, что РФ готова рассмотреть вариант с поставкой вакцины от коронавируса Украине. Однако сначала этот вопрос надо обсудить с украинскими специалистами, подчеркнул российский лидер.