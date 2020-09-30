В партии Зеленского предложили переименовать Россию

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Депутат Верховной рады от партии "Слуга народа" Никита Потураев, выступая на украинском телевидении, заявил, что Украина должна на государственном уровне переименовать Россию в Московию.

"Каждая нация сама решает, как называть соседей", – цитирует парламентария РИА Новости. В качестве примера он привел Германию, которую в русском, французском и украинском языках называют по-разному – Аллеманией, Германией и Нимеччиной.

Ведущая сочла предложение депутата унизительным, на что он возмутился. Потураев заявил, что якобы РФ только при Петре I начала называться Российской империей, а до этого называлась Московским царством, Московией. При этом он не уточнил, что его инициатива даст Украине.

С конца XV века и до середины XVI в России использовалось название "Русское государство". Московией же страну называли лишь в некоторых западных источниках наряду с обозначением "Россия".

Ранее глава исполнительного комитета украинского национального совета реформ и экс-президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что Россия превосходит Украину в вопросах дерегуляции экономики и эффективности налоговой системы. Политик подчеркнул, что по дерегуляции РФ далеко опережает Украину. Он признался, что его это сильно расстраивает.

В феврале экс-президент Грузии поделился мнением, что Украина может распасться на несколько государств. Он считает, что без корректировки политической системы в стране возникнет угроза целостности государства.

Саакашвили ранее также заявил, что у Владимира Путина якобы есть планы по реставрации Советского Союза. По его словам, к 2024 году Россия хочет включить в Союз Грузию, Армению, Белоруссию, Молдавию и часть Украины, за исключением Западной.

