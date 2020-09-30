В партии Зеленского предложили переименовать Россию

30 сентября, 17:07
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев
Депутат Верховной рады от партии "Слуга народа" Никита Потураев, выступая на украинском телевидении, заявил, что Украина должна на государственном уровне переименовать Россию в Московию.
"Каждая нация сама решает, как называть соседей", – цитирует парламентария РИА Новости. В качестве примера он привел Германию, которую в русском, французском и украинском языках называют по-разному – Аллеманией, Германией и Нимеччиной.
Ведущая сочла предложение депутата унизительным, на что он возмутился. Потураев заявил, что якобы РФ только при Петре I начала называться Российской империей, а до этого называлась Московским царством, Московией. При этом он не уточнил, что его инициатива даст Украине.
С конца XV века и до середины XVI в России использовалось название "Русское государство". Московией же страну называли лишь в некоторых западных источниках наряду с обозначением "Россия".
Ранее глава исполнительного комитета украинского национального совета реформ и экс-президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что Россия превосходит Украину в вопросах дерегуляции экономики и эффективности налоговой системы. Политик подчеркнул, что по дерегуляции РФ далеко опережает Украину. Он признался, что его это сильно расстраивает.
В феврале экс-президент Грузии поделился мнением, что Украина может распасться на несколько государств. Он считает, что без корректировки политической системы в стране возникнет угроза целостности государства.
Саакашвили ранее также заявил, что у Владимира Путина якобы есть планы по реставрации Советского Союза. По его словам, к 2024 году Россия хочет включить в Союз Грузию, Армению, Белоруссию, Молдавию и часть Украины, за исключением Западной.
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