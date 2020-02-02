Саакашвили предсказал распад Украины на пять государств

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Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили считает, что Украина может распасться на несколько государств, передает РИА Новости.

По мнению политика, без корректировки политической системы в стране возникнет угроза целостности государства. Он подчеркнул, что местные олигархи в разных частях страны "обросли деньгами и частными армиями".

"Эти люди никуда не уходят просто так, они готовят инфраструктуру для того, чтобы Украина превратилась в еще пять "украин", – добавил Саакашвили.

Саакашвили ранее заявил, что у Владимира Путина якобы есть планы по реставрации Советского Союза. По его словам, к 2024 году Россия хочет включить в союз Грузию, Армению, Белоруссию, Молдавию и часть Украины за исключением Западной.

В сентябре первый президент Украины Леонид Кравчук напомнил, что в 1991 году население страны голосовало за союзное государство с Россией.