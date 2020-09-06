Путин назвал Сталина "папашей"

Фото: ТАСС/пресс-служба президента/Алексей Никольский

Владимир Путин в ходе встречи с представителями общественности на Восточном экономическом форуме прокомментировал вопрос принадлежности южной части Курил. Ролик опубликовал телеканал RT.

В ходе дискуссии на ВЭФ директор Центра морской подготовки "Семь океанов" Анатолий Штанько поинтересовался, когда точно Курильские острова вошли в состав страны. Свой интерес он объяснил тем, что так и не нашел точного ответа на данный вопрос в исторических источниках. На что Путин ответил, что Курилы стали российскими по итогам Второй мировой войны.

"Давайте будем на это и опираться, на исходную точку. Папаша (Иосиф Сталин. – Прим. ред.) все забрал – и все, и дело с концом. Отец народов", – сказал Путин.

Путин о Сталине и спорных Курильских островах: «Папаша всё забрал, и дело с концом. Отец народов» pic.twitter.com/KNtXsiKtcq — RT на русском (@RT_russian) 6 сентября 2019 г.



После Второй мировой войны все Курильские острова были включены в состав СССР. Однако принадлежность островов Итуруп, Кунашир, Шикотан и группы островов Хабомаи начали оспаривать японцы, посчитавшие, что советские власти не имели на это юридических оснований.

В 1956 году СССР и Япония подписали Совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора, а судьба Кунашира и Итурупа не затрагивалась. В СССР рассчитывали на то, что декларация поставит точку в споре. Япония же считала документ лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова. Последующие переговоры ни к чему не привели, мирный договор по окончании Второй мировой войны так и не был подписан.

Южные Курилы – условное обозначение южной группы островов Курильского архипелага. Они включают в себя цепь островов Большой Курильской гряды – от Урупа на севере до острова Кунашир на юге. Их общая площадь составляет пять тысяч квадратных километров. Все острова Южных Курил входят в состав Сахалинской области России. Всего на Курильских островах проживает чуть более 20 тысяч человек.

В ноябре 2018 года состоялась встреча премьер-министра Японии и российского президента, где они договорились ускорить переговоры по мирному договору на основе Совместной декларации 1956 года. По словам Абэ, именно в 2019 году произойдет "поворотный момент" в истории территориальных разногласий между странами.

