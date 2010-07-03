СМИ рассказали об отказе России обсуждать с Японией передачу островов

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Москва не планирует обсуждать с Токио передачу двух островов Курильской гряды, cообщает агентство Kyodo со ссылкой на источники в российских дипломатических кругах.

В Японии надеялись достичь договоренностей во время встречи на полях саммита G20. Однако Россия настаивала на том, что "подписанная в 1956 году декларация не может быть применена в том виде, в котором она есть". Москва, в частности, опасается роста числа американских военных в Японии в рамках альянса между Вашингтоном и Токио.

Россия просила конкретных ответов касательно того, как Япония намерена разрешить беспокойства Москвы. Конкретики не было, так что от переговоров по двум островам в РФ отказались.

СССР присоединил Южно-Курильские острова по итогам Второй мировой войны. В 1956 году СССР подписал с Японией мирную декларацию, пообещав вернуть Шикотан и Хабомаи после заключения мирного договора. Однако японские власти последующие годы были согласны только на возвращение всех островов, поэтому договор не заключили.

22 января состоялись переговоры Владимира Путина и Синдзо Абэ. После них премьер Японии заявил, что лидеры дали указание усилить меры по совместной хозяйственной деятельности на Курилах. Президент РФ подчеркнул, что Москва заинтересована в подписании мирного договора с Японией и развитии экономического сотрудничества.

29 июня в Осаке прошли еще одни переговоры. Глава японского правительства отметил, что стороны согласовали очередное посещение мест захоронения предков для бывших японских жителей южной части Курил. Оно состоится в августе–сентябре этого года. Абэ добавил, что они с президентом РФ подтвердили намерение продолжить переговоры по проблеме мирного договора.