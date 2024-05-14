ЦБ рекомендовал реструктурировать долги предпринимателей, пострадавших от наводнений

Фото: телеграм-канал "силаVправде (V. Шумков)"

Центробанк РФ рекомендовал кредиторам реструктурировать долги предпринимателей, которые пострадали от весеннего наводнения в российских регионах. Об этом регулятор сообщил на своем сайте.

ЦБ направил письмо с рекомендациями банкам, микрофинансовым организациям, кредитным потребительским кооперативам, сельскохозяйственным кредитным потребительским кооперативам и бюро кредитных историй. Рекомендации применяются включительно до 31 декабря текущего года.

В публикации говорится, если предприниматель обратится с просьбой изменить условия кредитного договора, то кредитору рекомендуется приостановить исполнение по нему обязательств на согласованный с заемщиком срок. После этого нужно будет направить клиенту новый график платежей и не начислять пени и штрафы.

Также Центробанк рекомендует не учитывать такую реструктуризацию при расчете индивидуального рейтинга предпринимателя.

Ранее ЦБ рекомендовал банкам в упрощенном порядке принимать заявления пострадавших от наводнений граждан на кредитные каникулы, реструктурировать их долги по своим программам. Страховые компании регулятор попросил ускорить урегулирование убытков по договорам страхования.

Также российский кабмин выделил Курской области четыре миллиарда рублей из резервного фонда для устранения последствий паводка и оказания помощи гражданам. Уточняется, что 3 миллиарда рублей предполагаются для пострадавших и до одного миллиарда – для проведения аварийно-восстановительных работ на поврежденных объектах.