МВД предложило разрешить следователям останавливать банковские операции без суда

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Исполняющий обязанности главы МВД РФ Владимир Колокольцев предложил дать право следователям приостанавливать банковские операции без решения суда.

В ходе выступления в Совете Федерации он отметил, что такие полномочия нужно применять в ситуациях, не требующих отлагательства.

Также во время выступления Колокольцев сказал , что МВД России готовит реформу регулирования трудовой миграции и контроля за пребыванием мигрантов в стране. Вместе с тем он добавил, что доля преступлений, совершенных иностранными гражданами, в общем массиве составляет 4%. В то же время он признал, что поведение мигрантов создает напряженность в обществе.

Он напомнил, что с 2021 года в России приняли 30 законов, которые регулируют порядок нахождения иностранцев в стране, две трети из которых были подготовлены МВД.

