Верховный суд заинтересовался высокими комиссиями за переводы россиянам от юрлиц

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Верховный суд (ВС) РФ обратил внимание на высокий размер заградительных комиссий, которые банки РФ собирают при переводе денег от юрлиц физлицам под слоганом борьбы с "сомнительными операциями". Об этом сообщает издание "Коммерсант".

В настоящее время экономколлегия ВС изучает два вопроса о высоких комиссиях. В первом случае кредитная организация начислила комиссию за операцию в размере 1,03 миллиона рублей, во втором – 207,8 тысячи рублей.

По словам юристов, банки могут устанавливать разные комиссии в зависимости от категории клиентов и обстоятельств. При этом повышенная комиссия является обоснованной лишь в том случае, если кредитная организация несет дополнительные расходы на проведение транзакции.

Эксперты подчеркнули, что подобные ситуации с удержанием крупных сумм при переводах от юрлиц гражданам подрывают доверие клиентов. Юристы указали, что регуляторам и самим банкам следует обратить внимание на эту проблему.

Ранее российский Центробанк принял решение поменять лимит переводов между счетами в разных кредитных организациях. По информации регулятора, с 1 мая 2024 года граждане РФ смогут переводить до 30 миллионов рублей в месяц без комиссии через Систему быстрых платежей.

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