Банки РФ сообщили об успешном проведении первых операций с цифровым рублем

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В пилотный день запуска цифрового рубля банки России провели с ним несколько первых успешных операций и смогли опробовать все доступные функции. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на опрос участников тестовой группы кредитных организаций.

В первую группу, готовую к тестированию новой валюты, вышли Альфа-банк, банк "Дом.рф", Ингосстрах банк, ВТБ, ГПБ, Киви банк, банк "Ак Барс", МТС-банк, Промсвязьбанк, Совкомбанк, "Синара", Росбанк и ТКБ банк.

Участники фокус-группы, являющиеся сотрудниками организаций, смогли открыть счета в цифровых рублях, провести переводы между физлицами и осуществить операции по оплате товаров и услуг, рассказали в ВТБ.

Позже у банков появится возможность применения смарт-контрактов с цифровой валютой для физических лиц, подчеркнули в кредитной организации.

Такой же перечень операций был осуществлен сотрудниками банка "Синара", в данный момент они ведут работу над возможностью получения информации о балансе на счете и списке уже проведенных транзакций.

Заместитель председателя правления банка Алексей Щавелев отметил, что во время тестирования цифрового рубля сотрудники организации уделяли внимание безопасности и надежности взаимодействия цифровой валюты и посредников.

Альфа-банк смог протестировать переводы денежных средств в фонд, помогающий тяжелобольным детям. Все расчеты проводились с использованием криптографической защиты и шифрования.

Представители банка напомнили, что пока что воспользоваться операциями с цифровым рублем может только ограниченный круг лиц.

"Когда запустим новые сервисы в приложении – будем тестировать их вместе с вами", – сообщила организация клиентам.

В тесте в том числе участвует Промсвязьбанк, ему предстоит провести операции по цифровым счетам в собственном приложении.

Ранее зампред Банка России Ольга Скоробогатова заявляла, что регулятор начнет тестировать реальные операции с цифровыми рублями для физических и юридических лиц с 15 августа.

Она уточнила, что всего к тестированию цифрового рубля хотят присоединиться еще 19 банков, уже участвуют 13 организаций, а еще 16 сообщили о готовности включиться в проект в 2024 году.



Банк России начнет тестировать реальные операции с цифровыми рублями с 15 августа