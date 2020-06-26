Саакашвили объяснил превосходство России над Украиной

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Фото: ТАСС/Sergii Kharchenko/Zuma
Глава исполнительного комитета украинского национального совета реформ и экс-президент Грузии Михаил Саакашвили считает, что Россия превосходит Украину в вопросах дерегуляции экономики и эффективности налоговой системы, сообщает "Газета.ру".
Политик подчеркнул, что по дерегуляции РФ "далеко-далеко" опережает Украину. Он признался, что его это сильно расстраивает.
"И по налоговой системе, и по этой системе тоже, давайте будем говорить как есть", – заявил Саакашвили.
По его мнению, в России слушают бизнес гораздо активнее, чем на Украине.
Ранее Саакашвили был назначен главой исполнительного комитета реформ на Украине. Указ подписал украинский лидер Владимир Зеленский. Президент выразил надежду на то, что Саакашвили сможет придать импульс Национальному совету реформ и поможет с важными изменениями в стране.
В феврале экс-президент Грузии поделился мнением, что Украина может распасться на несколько государств. Он считает, что без корректировки политической системы в стране возникнет угроза целостности государства.
Саакашвили ранее также заявил, что у Владимира Путина якобы есть планы по реставрации Советского Союза. По его словам, к 2024 году Россия хочет включить в союз Грузию, Армению, Белоруссию, Молдавию и часть Украины за исключением Западной.
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