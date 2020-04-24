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Политика

12:38

Саакашвили согласился занять пост вице-премьера Украины

политика за рубежом

Фото: ТАСС/Nazar Furyk/Zuma

Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили принял предложение Владимира Зеленского стать вице-премьером Украины, сообщает РИА Новости.

Он уточнил, что президент поручил ему заниматься переговорами с Международным валютным фондом и международными финансовыми организациями. Саакашвили уточнил, что Украина "заходит в очень сильный экономический шторм, настоящее цунами, кризис".

"Нам надо находить очень неординарные шаги для того, чтобы не только спасти украинскую экономику, но максимально ослабить удар по каждой украинской семье и вообще спасти государство", – отметил он.

Ранее Саакашвили написал в Facebook, что поддерживал Зеленского во время выборов и связывает с его командой большие надежды для Украины. Также он обещал представить в Верховной раде "программу неотложных изменений" и своего участия в работе правительства.

Рассмотрение кандидатуры Саакашвили на пост вице-премьера по вопросам реформ в раде отложили, так как пока идут дискуссии на уровне фракций.

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