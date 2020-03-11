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Политика

16:05

Путин напомнил об обещании Саакашвили по Абхазии и Южной Осетии

власть политика

Фото: РИА Новости/Алексей Никольский

Президент РФ Владимир Путин заявил, что экс-президент Грузии Михаил Саакашвили дал ему обещание не решать вопрос Абхазии и Южной Осетии силовым путем. Российский глава сообщил, что Саакашвили не выполнил своего обещания, рассказал он во время интервью ТАСС.

"Мы ж с ним много раз говорили на этот счет, когда он еще был президентом", – сказал глава РФ в рамках проекта "20 вопросов Владимиру Путину". Он добавил, что бывший президент пообещал никогда не прибегать к вооруженным действиям.

Путин, затронув охлаждение отношений России с Грузией, отметил, что правительство этой страны отпрыгнуло "в сторону" от Москвы.

"И мы здесь ни при чем. Это пускай они скажут спасибо Михаилу Николаевичу", – обратил внимание Путин.

В ночь на 8 августа 2008 года Грузия совершила вооруженное нападение на Южную Осетию. РФ встала на защиту мирного населения и своих миротворцев, находившихся в республике. России, вмешавшейся в конфликт, удалось вытеснить грузинских военных из Цхинвала.

С завершением боевых действий Россия признала независимость Южной Осетии и Абхазии. В дальнейшем дипломатические отношения двух государств были разорваны.

Ранее сообщалось, что МИД Грузии обвинило Россию в кибератаках на грузинские сайты.

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