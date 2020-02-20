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В мире

16:45

МИД Грузии обвинило Россию в кибератаках на грузинские сайты

за рубежом

Фото: ТАСС/Михаил Джапаридзе

Официальный представитель МИД Грузии Владимир Константиниди рассказал, что Россия совершала кибератаки на грузинские сайты, сообщает ТАСС.

"28 октября 2019 года в Грузии была осуществлена широкомасштабная кибератака на сайты администрации президента, судебной системы, разных муниципалитетов, государственных и коммерческих учреждений и СМИ, на серверы и разные системы управления", – уведомил Константиниди.

Он добавил, что атака была спланирована генеральным штабом вооруженных сил России. Константиниди подчеркнул, что такой вывод был сделан на основе результата расследования, осуществленного грузинской стороной.

Кроме того, представитель грузинского МИД сослался на информацию, полученную при сотрудничестве с международными партнерами.

Известно, что президент России Владимир Путин не поздравил своего коллегу из Грузии с Новым годом. В список также не вошел глава Украины.

В октябре минувшего года отметили, что Грузия за лето потеряла около 113 миллионов долларов из-за запрета авиарейсов из России.

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