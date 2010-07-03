В Грузии оценили ущерб от потери российских туристов

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Грузия в июле-августе текущего года потеряла около 113 миллионов долларов от запрета авиарейсов из России. Об этом заявила глава Национальной администрации туризма республики Мариам Квривишвили.

Как отметила Квривишвили, в сентябре наблюдался небольшой рост турпотока, но в целом он сократился на 20 процентов.

По ее словам, это не оправдывает ожиданий руководства страны, так как в Грузии привыкли видеть регулярный прирост, передает News.ru.

С 8 июля Владимир Путин запретил полеты в Грузию российским авиакомпаниям, а Минтранс – полеты грузинских перевозчиков в Россию.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сказал, что Москва подумает об отмене запрета, когда Грузия вернется в "нерусофобское русло".