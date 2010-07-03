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09:25

Лавров выступил за возобновление авиасообщения с Грузией

политика власть

09:25

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Сергей Лавров выступает за возобновление прямого авиасообщения между Россией и Грузией, поскольку большинство грузинских граждан, по его мнению, осознало контрпродуктивность имевших место ранее антироссийских провокаций. Об этом глава МИД РФ сообщил в интервью газете "Коммерсант".

Министр напомнил, что всегда желал дружбы между Москвой и Тбилиси. Он подчеркнул, что лично участвовал в переговорах о выводе российских военных баз с Саломе Зурабишвили, когда она возглавляла внешнеполитическое ведомство Грузии.

Также Лавров отметил, что Россия искренне хотела вместе с Грузией сотрудничать против террористической угрозы, которая "давно тлела в Панкисском ущелье и периодически прорывалась наружу". Он напомнил, что уже даже была подписана договоренность, но на тот момент президент Грузии Михаил Саакашвили отказался выполнять соглашение о создании антитеррористического центра.

Глава российского МИД также рассказал, что из-за июньских событий в Тбилиси пришлось отбросить назад ситуацию с отменой виз между Россией и Грузией. Он подчеркнул, что процесс подготовки был сложным, но Владимир Путин принял решение пойти на отмену виз, "чтобы народы общались, налаживались контакты и развивался туризм".

"Эта июньская выходка, конечно, отбросила весь процесс назад", – заявил Лавров. В то же время он добавил, что надежда на возобновление визового процесса есть.

С 8 июля Владимир Путин запретил полеты в Грузию российским авиакомпаниям, а Минтранс – полеты грузинских перевозчиков в Россию. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сказал, что Москва подумает об отмене запрета, когда Грузия вернется в "нерусофобское русло".

Инициативы связаны с июньскими антироссийскими акциями в Грузии. Поводом стало участие российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия. Особое возмущение вызвало то, что председатель организации, депутат Госдумы Сергей Гаврилов занял кресло спикера грузинского парламента. Однако он сказал, что туда его посадила принимающая сторона в соответствии с протоколом мероприятия.

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