Володин потребовал извинений от президента Грузии

Вячеслав Володин заявил, что ждет публичных извинений за хамство от президента Грузии Саломе Зурабишвили. Об этом спикер Госдумы рассказал в эфире телеканала Россия 24.
"Если публично нахамили, так публично надо и отвечать", – уверен Володин.
В интервью также отмечается, что обвинения в адрес России оскорбляют жителей страны и не могут оставить их равнодушными.
Скандал начался, когда ведущий телеканала "Рустави 2" Георгий Габуния в прямом эфире нецензурно высказался в адрес Владимира Путина. На фоне этого президент Грузии Саломе Зурабишвили призвала Москву воздержаться от эскалации напряженности в двусторонних отношениях.
21 июня Владимир Путин подписал указ, который запрещает российским авиакомпаниям летать в Грузию. Запрет начал свое действие 8 июля.
18 июля был уволен генеральный директор телеканала "Рустави 2" Ника Гварамия. Днем позже в МИД России заявили, что тема санкций против грузинской стороны закрыта.
Ранее Владимир Путин призвал не вводить ограничения в отношении Грузии. Президент отметил, что не стал бы этого делать из-за уважения к грузинскому народу.
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