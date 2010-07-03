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14:22

Зурабишвили призвала российские власти не поддаваться на провокации

власть политика за рубежом

14:22

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Фото: ТАСС/EPA/IRAKLI GEDENIDZE

Президент Грузии Саломе Зурабишвили призвала российские власти воздержаться от эскалации напряженности в двусторонних отношениях, сообщает "Интерфакс".

"Будет парадоксом, если соседняя страна ответит на провокацию, по ее же определению, радикальных сил, и поспособствует достижению их целей", – заявила глава Грузии на брифинге.

По словам Зурабишвили, мирная политика – "это единственная дорога для сохранения в Грузии и регионе стабильности".

Она также призвала участников акций протеста в Тбилиси использовать президентскую платформу для достижения согласия.

Зурабишвили отметила, что для граждан Грузии, проживающих в РФ, власти делают все возможное в данной ситуации, "чтобы вы продолжили жить мирно и стабильно".

Президент добавила, что Грузия является толерантной страной, и не было ни одного инцидента, который представлял бы угрозу для иностранных граждан в республике.

7 июля во время передачи "P.S." на телеканале "Рустави 2" журналист Георгий Габуния нецензурно высказался в адрес Владимира Путина. Его поступок спровоцировал скандал.

После инцидента сотни жителей Тбилиси собрались у здания телекомпании, требуя уволить Габунию и гендиректора "Рустави 2" Нику Гварамию.

Телекомпания принесла извинения, однако увольнять журналиста отказалась. После скандала "Рустави 2" стали покидать сотрудники.

Поступок Габунии раскритиковала и Зурабишвили. В Кремле назвали оскорбление "большим позором для грузин".

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власть политика за рубежом

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