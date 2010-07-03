Кремль еще не принимал решения по санкциям в отношении Грузии

Фото: ТАСС/AP Photo/Shakh Aivazov

Решения о возможных санкциях против Грузии в ответ на нецензурные высказывания грузинского журналиста Георгия Габунии в адрес Владимира Путина пока не принимались, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Решения, как вы знаете, принимаются правительством, в конечном счете – президентом страны. Пока решение не принималось. Мы сразу же вас проинформируем", – приводит слова Пескова ТАСС.

По его словам, Кремль отмечает жесткую и единодушную позицию парламентариев РФ на антироссийские провокации в Грузии.

"Естественно, такая жесткая реакция российских парламентариев, причем абсолютное единодушие в этой позиции, которую они заняли на фоне беспрецедентного поведения грузинского телеведущего", – подчеркнул Песков.

Пресс-секретарь российского президента выразил мнение, что выходка грузинского телеведущего является результатом попустительства властей республики, а также имеет русофобский и экстремистский характер.

"Я лишь хочу вам напомнить, что еще вчера мы говорили о том, что подобные хамские выводы являются ни чем иным, как производным от попустительства тем, кто разжигал и разжигает русофобскую истерику", – сказал он.

Госдума единогласно приняла заявление, в котором осудила антироссийские провокации в Грузии и предложила ответить на них экономическими мерами.

7 июля во время передачи "P.S." Георгий Габуния нецензурно высказался в адрес президента России. Его поступок спровоцировал скандал.

Здание телеканала в Тбилиси закидали вениками, яйцами и бутылками. Собравшиеся потребовали уволить Габунию и гендиректора "Рустави 2" Нику Гварамию. Телекомпания уже принесла извинения за высказывания своего ведущего. После скандала "Рустави 2" стали покидать сотрудники.

Поступок Габунии раскритиковала и президент Грузии Саломе Зурабишвили. В Кремле назвали оскорбление "большим позором для грузин". В Госдуме призвали экстрадировать в Россию ведущего "Рустави 2".

9 июля стало известно, что руководство грузинского телеканала "Рустави 2" не уволит Габунию, который в прямом эфире оскорбил Владимира Путина. Гендиректор компании Ника Гварамия заявил, что журналист не нарушал закон.

Он добавил, что руководство канала считает произошедшее неприемлемым, потому отстранило Габунию на два месяца от эфира.

21 июня Владимир Путин запретил российским авиакомпаниям пассажирские перевозки из России в Грузию. Ограничение действительно с 8 июля.

Решение принято после акций протеста в Тбилиси 20 июня. Поводом послужил инцидент на Генеральной сессии Межпарламентской ассамблеи православия, когда депутат Госдумы Сергей Гаврилов сел в кресло спикера парламента, как принято на подобных мероприятиях. Однако это возмутило представителей радикальной грузинской оппозиции. Их сторонники пошли на штурм здания парламента.