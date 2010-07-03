Госдума рекомендовала ввести запретные меры против Грузии

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Госдума единогласно приняла заявление, в котором осудила антироссийские провокации в Грузии, и предложила ответить на них экономическими мерами, сообщает ТАСС.

"В связи с продолжением недружественных действий Государственная дума рекомендует правительству РФ рассмотреть целесообразность применения в отношении Грузии специальных экономических мер, предусмотренных федеральным законом "О специальных экономических мерах и принудительных мерах", и внести соответствующие предложения президенту Российской Федерации", – говорится в заявлении.

Депутаты Госдумы осудили провокации в Грузии, отмечая, что "открытые выпады радикальных сил этой страны ведут к дальнейшей деградации российско-грузинских отношений".

Полномочный представитель кабмина в Госдуме Александр Синенко отметил, что российское правительство после обсуждения с деловым и экспертным сообществом сформулирует для Владимира Путина предложения.

"Это заявление будет самым оперативным образом рассмотрено в правительстве РФ, после тщательного и всестороннего обсуждения с деловым и экспертным сообществом, с министерствами и ведомствами будут сформулированы соответствующие предложения по применению специальных экономических мер и направлены президенту России", – сказал он.

Ранее стало известно, что депутаты обсудят прекращение поставок вина и воды из Грузии. С такой инициативой выступили депутаты фракции "Единая Россия". Они также предлагают запретить денежные переводы в эту страну.

С 8 июля в силу вступил запрет на пассажирские перевозки из России в Грузию.

Такое решение власти России приняли в связи с акциями протеста в Тбилиси 20 июня. Поводом послужил инцидент на Генеральной сессии Межпарламентской ассамблеи православия, когда депутат Госдумы Сергей Гаврилов сел в кресло спикера парламента, как принято на подобных мероприятиях. Однако это возмутило представителей радикальной грузинской оппозиции. Их сторонники пошли на штурм здания парламента.

7 июля ведущий телеканала "Рустави 2" Георгий Габуния в прямом эфире позволил себе нецензурные высказывания в адрес Владимира Путина.

Из-за этого инцидента здание телеканала закидали вениками, яйцами и бутылками. Собравшиеся потребовали уволить ведущего и гендиректора "Рустави 2" Нику Гварамию. Телекомпания уже принесла извинения за высказывания своего ведущего. После инцидента "Рустави 2" стали покидать сотрудники.

