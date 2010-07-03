Вино и воду из Грузии могут запретить в РФ

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

В Госдуме обсудят прекращение поставок вина и воды из Грузии. С такой инициативой выступили депутаты фракции "Единая Россия". Они также предлагают запретить денежные переводы в эту страну.

"Мы видим, что по-прежнему в Грузии присутствуют русофобские настроения, это подвергает опасности граждан России", – заявил ТАСС глава фракции, вице-спикер Госдумы Сергей Неверов. Парламентарий напомнил, что в Грузии "разные бесчинствующие элементы нападают на наших туристов, останавливают наших туристов, срывают георгиевские ленточки".

Депутат подчеркнул, что подобные действия недопустимы. "Мы сегодня на Совете Госдумы поднимем вопрос о прекращении поставок из Грузии вина, воды и о запрете денежных переводов в Республику Грузия", – сказал он.

21 июня Владимир Путин указом запретил российским авиакомпаниям пассажирские перевозки из России в Грузию. Запрет начал действовать 8 июля.

Такое решение российские власти приняли после акций протеста в Тбилиси 20 июня. Поводом послужил инцидент на Генеральной сессии Межпарламентской ассамблеи православия, когда депутат Госдумы Сергей Гаврилов сел в кресло спикера парламента, как принято на подобных мероприятиях. Однако это возмутило представителей радикальной грузинской оппозиции. Их сторонники пошли на штурм здания парламента. Для разгона протестующих полиция применила слезоточивый газ и водометы. Сообщали о 240 пострадавших.

Кроме того, 7 июля ведущий телеканала "Рустави 2" Георгий Габуния в прямом эфире позволил себе нецензурные высказывания в адрес президента России. Его поступок спровоцировал скандал. Здание телеканала в Тбилиси закидали вениками, яйцами и бутылками. Собравшиеся потребовали уволить Габунию и гендиректора "Рустави 2" Нику Гварамию. Телекомпания уже принесла извинения за высказывания своего ведущего. После скандала "Рустави 2" стали покидать сотрудники.

Поступок Габунии раскритиковала и президент Грузии Саломе Зурабишвили. В Кремле заявили, что оскорбительный выпад телеведущего – это "большой позор для грузин".