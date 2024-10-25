Ген осенней депрессии выявили у россиян

Фото: depositphotos/Wavebreakmedia

Ученые одного из медико-генетических центров выяснили, что у каждого десятого россиянина есть мутация, связанная с сезонным аффективным расстройством (САР). Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на исследование.

САР – это форма депрессии, возникающая в определенные времена года, чаще всего осенью и зимой. Основные симптомы – подавленное настроение, упадок сил, изменения в аппетите и сне. Такое состояние связано с уменьшением естественного солнечного света в холодный период, что отражается на биологических ритмах и уровне гормонов, в частности серотонине и мелатонине.

Ученые изучили свыше 40 тысяч геномов россиян из разных этносов и узнали, что мутация в гене ZBTB20 в 1,5 раза повышает риск САР. У русских частота носительства составила 9,9%. Из неславянских этносов чаще всего мутация фиксировалась у горских евреев (14,2%) и дагестанских народов (10,3%). При этом мутация в ZBTB20 не встречалась ни у одного представителя якутов и корейцев.

Эксперт Александр Ракитько объяснил, что белок ZBTB20 регулирует работу генов, "выключая" их по мере необходимости. Он влияет на гены, связанные с настроением и биологическими часами. Эти гены, с его слов, управляют адаптацией организма к смене дня и ночи. Для поддержания бодрости и нормального режима дня таким людям может понадобиться больше солнечного света, указал Ракитько.

Для профилактики САР медики советуют больше гулять на свежем воздухе, проводить светотерапию для компенсации дефицита света, поддерживать физическую активность и создавать ярко освещенную атмосферу дома. Также нужно установить режим сна для поддержания циркадных ритмов и попробовать будильники с эффектом рассвета для мягкого пробуждения.

Согласно разным сведениям, распространенность САР в России и находящихся на тех же широтах странах составляет порядка 5–10% населения. Наследуемость расстройства – 29%. Один из наиболее ассоциированных генетических вариантов с САР – rs139459337 в гене ZBTB20.

Ранее врач-диетолог Елена Соломатина для борьбы с осенней хандрой посоветовала употреблять продукты с содержанием витаминов С, D и группы В. Кроме того, для настроения нужно пить достаточно воды.

Также специалист порекомендовала каждый день есть 500 граммов овощей и фруктов, богатых клетчаткой.