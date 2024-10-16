Терапевт Кодрахин: дефицит витаминов в организме возникает при наличии заболеваний

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Утверждение о том, что в определенные времена года у человека может появиться авитаминоз, не более чем миф. Об этом заявил кардиолог, терапевт, врач функциональной диагностики Андрей Кондрахин в беседе с News.ru.

По словам врача, нехватка витаминов возникает только при наличии заболеваний. Если организм здоров, то нет смысла принимать БАДы, уточнил специалист.

Кондрахин также отметил, что для получения необходимого количества витаминов достаточно употреблять овощи, фрукты, ягоды и орехи в нужном количестве – около 100 граммов в день. Однако, предупредил он, перегружать себя не стоит.

Ранее клинический психолог Оксана Афонина рассказала, что осенняя хандра не связана с авитаминозом, а плохое настроение и вялость возникают из-за психического состояния. Единственный витамин, которого не хватает большинству россиян, – витамин D, уточнила она. Дефицит же остальных восполняется разнообразным и сбалансированным питанием.