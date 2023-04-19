Нутрициолог перечислила признаки передозировки витаминами

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Чрезмерное употребление витаминов может привести к интоксикации организма. Об этом в эфире радио Sputnik сообщила биолог-генетик, нутрициолог Ирина Мальцева.

Несмотря на то что передозировка витаминами A, E, D встречается достаточно редко, пояснила эксперт, подобное все же возможно, поскольку перечисленные элементы в большом количестве содержатся в продуктах питания, БАД и лекарствах.

"Витамин Е содержится в подсолнечном масле, его очень часто можно обнаружить в составе различных препаратов, например БАД. Передозировка здесь может быть", – пояснила специалист.

Помимо этого, Мальцева категорически рекомендовала не злоупотреблять витамином A в первом триместре беременности. По ее словам, подобное может привести к патологиям и мутациям плода, поскольку витамин A обладает тератогенной токсичностью.

При частом употреблении витамина D с передозировкой могут столкнуться только люди, имеющие проблемы с его усваиванием. Уровень элемента в организме зависит не только от употребляемых доз, но и того, например, как часто человек выходит на солнце, пояснила врач.

При интоксикации витамином D появляются головная и суставная боль, сонливость, слабость, запоры, повышение давления и температуры и другие симптомы. Нехватка витамина Е может выражаться в слабости, судорогах и проблемах с сердцем. Избыток в организме витамина А будет проявляться в головной боли, боли в животе и слабости.

"Но, опять же, эти симптомы могут сигнализировать и о других проблемах", – пояснила Мальцева.

Ранее эндокринолог, кандидат медицинских наук Зухра Павлова сообщила, что справиться с авитаминозом после зимы можно путем употребления витамина D. Он полезен не только тем, кто страдает от нехватки солнца, но и тем, кто испытывает боли в суставах. Особенно полезным, уточнила врач, витамин будет беременным, поскольку влияет на нормальную имплантацию эмбриона в матке у женщин.

