Фармаколог объяснил, чем опасна продажа лекарственных препаратов без рецепта

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Врач-терапевт, клинический фармаколог Андрей Кондрахин объяснил, зачем штрафуют аптеки, которые занимаются продажей лекарств без рецептов. Об этом сообщает "Радио 1".

14 марта Госдума рассмотрит в первом чтении законопроект, который предполагает увеличение штрафов за продажу лекарств без рецептов. Фармацевтов могут оштрафовать на сумму от 10 до 20 тысяч рублей, а юридические лица – от 100 до 200 тысяч рублей.

"Люди к лекарствам стали относиться проще. Назначают сами себе препараты, не читают инструкции. Это приводит к различным затяжным заболеваниям, нарушениям в организме. Поэтому нужно фармацевтов привести к законодательной норме, чтобы добиться хорошего результата", – отметил Кондрахин.

По мнению эксперта, выпускаемые по рецепту препараты необходимо четко контролировать вышестоящим органам, а назначение того или иного лекарства требует медицинского наблюдения. Если человек не будет слушать наставления врачей, то может попасть в группу риска.

Кондрахин отметил, что в настоящее время аптеки предоставляют покупателям огромный выбор. Они жестко конкурируют на рынке между собой, при этом стоимость препаратов выравнивается и человек выбирает ту аптеку, которая находится ближе к дому.

"Кроме того, запрещенные препараты не очень дорогие и не относятся к высшему сегменту. Но здесь действует маркетинговый ход: ты возьмешь это, а я предложу еще что-то. Это маневр повышения цену среднего чека в аптеках", – подчеркнул он.



Фармаколог заметил, что многие препараты становится все сложнее достать. Высшие органы контролируют продажу рецептурных лекарств, проверяют журналы и выписывают штрафы. Он считает, что штраф в 10-20 тысяч рублей способен повлиять на фармацевтов и сделать их более внимательными.

Ранее сообщалось, что Госдума собирается 14 марта принять в первом чтении законопроект от "Единой России", предполагающий повышение штрафов за продажу лекарств без рецептов. Об этом сообщает газета "Известия".

Ранее замминистра промышленности и торговли РФ Екатерина Приезжева заявляла, что обязательная маркировка биологических добавок может начаться в России с 1 октября 2023 года. По ее словам, Минпромторг уже подготовил проект постановления о введении маркировки БАДов. Ее введут в течение двух лет.



В России могут повысить штраф за продажу лекарств без рецепта – СМИ

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