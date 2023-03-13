Обязательная маркировка БАДов может начаться в России с 1 октября

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Обязательная маркировка биологически активных добавок (БАДов) может начаться в России с 1 октября текущего года, заявила замминистра промышленности и торговли РФ Екатерина Приезжева, которую цитирует РИА Новости.

По ее словам, Минпромторг уже подготовил проект постановления о введении обязательной маркировки. Ожидается ее поэтапное внедрение в течение двух лет.

Так, с 1 сентября введут регистрацию в информационной системе маркировки, с 1 октября – обязательную маркировку для производителей и импортеров.

С 1 марта 2024 года обязательной хотят сделать фиксацию кода маркировки при розничной продаже, а с 1 мая в систему должны будут представляться сведения о выводе из оборота в рамках объемно-артикульного учета. Поштучную прослеживаемость должны ввести к 1 сентября 2025 года.

Эксперимент по маркировке БАДов в РФ должен был продлиться с 1 мая 2021 года по 31 августа 2022 года, однако Минпромторг внес предложение о продлении эксперимента до 28 февраля 2023 года. В ведомстве уточнили, что подобный подход поможет создать для компаний плавный переход к новым требованиям в отношении реализации товаров.



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