В России могут ввести обязательную маркировку БАДов с 1 апреля

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев
Минпромторг РФ предлагает ввести обязательную маркировку биологически активных добавок (БАДов) с 1 апреля 2023 года. Об этом сообщает РИА Новости/Прайм со ссылкой на проект постановления правительства.
Согласно проекту, с 1 марта 2023 года обязательной может стать регистрация добавок в системе "Честный знак". С 1 апреля 2023 года БАДы могут подлежать обязательной маркировке.
Кроме того, с 1 сентября 2023 года данные об обороте товаров и выводе из него должны будут предоставлять компании розничной торговли. С 1 ноября 2023 – оптовой торговли в рамках объемно-артикульного учета, а с 1 марта 2025 – оптовой торговли в рамках поэкземплярного учета, сообщили в Минпромторге.
"На сегодняшний день к эксперименту присоединились уже более 1600 компаний, которые занимаются оборотом БАДов. Из них более 1000 – представители оптового и розничного звена, 153 – производители, 149 – импортеры, в том числе: "Эвалар", Amway, "Гербалайф", Solgar, "Фармстандарт", Stada, Queisser Pharma и другие", – рассказал замглавы Минпромторга Василий Шпак.
Эксперимент по маркировке БАДов в РФ должен был продлиться с 1 мая 2021 года по 31 августа 2022 года. Ранее Минпромторг уже внес предложение о продлении эксперимента до 28 февраля 2023 года. В ведомстве уточнили, что подобный подход поможет создать для компаний плавный переход к новым требованиям в отношении реализации товаров.
Ранее Минпромторг предложил досрочно завершить эксперимент по маркировке никотиносодержащей продукции и электронных систем доставки никотина, а также ввести обязательную маркировку подобных устройств с 1 ноября 2022 года. Известно, что эксперимент планировали завершить 28 февраля 2023 года.
В Минпромторге объяснили, что обязательная маркировка подобной продукции поможет вести оперативную борьбу с нелегальной реализацией. Для компаний, ведущих бизнес на честной основе, подобное решение может стать преимуществом, поскольку количество конкурентов сократится. Также введение обязательной маркировки товаров повысит собираемость налогов в РФ, добавили в ведомстве.
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