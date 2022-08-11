В ГД заявили, что маркировка пива позволит повысить его качество

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Проект постановления Минпромторга о маркировке алкогольного и безалкогольного пива направлен, в том числе на повышение качества продукции и соблюдение законодательства в части ограничений по времени. Об этом сообщает "Парламентская газета" со ссылкой на члена комитета ГД по экономической политике Сергея Алтухова.

Депутат уточнил, что после принятия инициативы продажа пива и подобных напитков будет отслеживаться в системе ЕГАИС. В ней будет вестись учет объема производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции.

По слова Алтухова, производителям дадут время на подключение к системе. Период перехода может быть достаточно длительным.

"С апреля предложено маркировать пивную продукцию в кегах, с октября – в стеклянной и пластиковой таре, а с января 2024-го – в алюминиевых банках", – добавил парламентарий.

Политик подчеркнул, что любая система маркировки направлена на защиту потребителей от некачественных товаров. Контроль оборота позволит отслеживать незаконное производство и недостаток налоговых выплат.

"Все решения по внедрению маркировки принимаются после широкого общественного обсуждения. И пиво здесь не исключение – они планируются в начале осени", – заключил депутат.

Ранее Минпромторг предложил досрочно завершить эксперимент по маркировке никотиносодержащей продукции и электронных систем доставки никотина, а также ввести обязательную маркировку подобных устройств с 1 ноября 2022 года.

Проект постановления направлен не только на завершение эксперимента по маркировке жидкостей с никотином, но и тех, которые не содержат вещество и продаются в картриджах, капсулах, а также в составе ЭСДН одноразового использования.

Эксперимент по маркировке в России начали с 15 февраля 2022 года. Ранее его планировали завершить 28 февраля 2023 года.

